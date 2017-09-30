防治兒童性騷擾 中市研討建構完整安全網

2017-09-30 22:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕《房思琪的初戀樂園》一書引起社會探討性自主權風潮，台中市教育局在風潮過後，仍持續宣導兒少保護的重要性，今天就與人本教育文教基金會合辦「面對兒童性騷擾怎麼辦」工作坊，邀請各界一同探討，期盼建立比較完整的預防安全網。

工作坊邀請台灣性別平等教育協會莊淑靜理事長、人本教育文教基金會馮喬蘭執行長、張碧華委員、黃俐雅委員等人，專題研討「身體自主權─從呵護感覺開始」 、「性別平等教育，該退出校園，還是走進心裡？」、「怎麼辦？─給爸媽的行動準則」、「面對焦慮，開展能力」等主題。

副市長林依瑩受邀致詞時說，市長林佳龍十分關注兒少保護議題，當「房思琪」事件引發討論時，教育局就舉辦「525，我愛我—台中市兒少保護宣示與座談」」，邀請藝人鍾欣凌、立委何欣純等人現身說法，讓許多人深刻體會到，社會上有不人遭到性騷擾。

然而，防治性騷擾並非只是教導孩子如何面對，包括家長與老師也都必須瞭解，如何正確面對性騷擾，才能建立比較完整的預防安全網，市府也會持續推動性別平等教育。

馮喬蘭說，期待藉由工作坊，讓所有參與的人都可以思考何謂「身體自主權」，以及如何面對兒童性騷擾，同時融入自己的成長過程與經驗，察覺自己的身體及與他人互動的分際，未來當孩子面臨狀況時，成為可以幫得上忙的大人。

教育局說，今天的工作坊是「525，我愛我—台中市兒少保護宣示與座談」後續活動的第一場，希望以深耕至家庭、學校及社區的宣導方式，讓孩子從小開始即建立自我人身保護的能力，並了解當事件發生時，能勇於告訴家人或師長，以利專業資源及時協助，減少兒少性侵害。