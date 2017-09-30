高市舞動哈瑪星 啟動生態交通全球盛典

舞動哈瑪星，啟動生態交通全球盛典，國標、民俗、街舞一起咚茲咚茲西子灣（記者張忠義攝）

2017-09-30 22:49

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市觀光局今晚以令人血脈噴張的國標舞和充滿異國風情的民俗舞蹈，為2017生態交通全球盛典揭開序幕，動感滿分的街舞比賽也在西子灣登場尬舞，明天晚上更推出「Eco Party」，邀請大家以綠色裝扮來西子灣觀景平台，在TOP級DJ的帶領下一起尬舞閃亮哈瑪星。

為迎接生態交通全球盛典，「奔跑吧！哈瑪星」系列活動率先起跑，今晚在西子灣觀景平台搶先熱鬧登場，國標舞和民俗舞蹈高手齊聚哈瑪星，在最美的西子灣夕照下，一同翩翩起舞，揭開LETˊS DANCE尬舞大賽序幕。

參加國標舞比賽的團體臥虎藏龍，有國標舞結合體操特技的江亦弘、江宜臻，連累積國標舞比賽多達400多面金牌的龔士太和鄭玉欽雙人組合也報名參加，奮力挑戰總獎金高達30萬元的尬舞大賽。

在民俗舞蹈比賽項目，則是有台灣原住民舞、印度土風舞和肚皮舞、熱帶風情的大溪地草裙舞等世界各地民俗舞蹈角力西子灣，讓哈瑪星以異國風情迎接國際盛事。

緊接在明天登場是的深受大眾喜愛的街舞比賽，在街舞水準頗高的高雄地區，這次比賽團體精銳盡出，有嘻哈、爵士、靈魂、面具舞等風格迥異的街舞輪番上陣尬舞，將是一場激烈的尬舞大賽，這週末有3個類別的舞蹈團體共同競逐，將在初賽中各選出10組，進入10月28日的總決賽。

觀光局曾姿雯局長說，明天晚上8點到9點將邀請盛典與會貴賓跟民眾，一同穿著綠色的衣服、配件或是彩妝，到西子灣觀景平台感受由熱門DJ Alex aka JR精心設計的舞曲一起來秀舞技，現場免費提供500瓶啤酒，邀請大家一起用象徵環保的綠色迎接生態交通全球盛典在高雄哈瑪星。

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觀光局曾姿雯局長（中）還被拱上台跳舞，她舉手投足間，不僅有靈性還相當撫媚，獲得不少掌聲。（記者張忠義攝）

今晚在西子灣觀景平台搶先熱鬧登場，國標舞和民俗舞蹈高手齊聚哈瑪星。（記者張忠義攝）

讓哈瑪星以異國風情迎接生態交通全球盛典國際盛事。（記者張忠義攝）