追求部落自治 竹縣82部落原民聚集論壇

新竹縣政府表示，因應明年中央將推動部落公法人的成立，新竹縣82個原民部落率先「帶風向」，用「工作坊」和論壇方式，積極輔導各部落召開部落會議且擬定部落組織章程。（記者黃美珠攝）

2017-09-30 21:41

［記者黃美珠／芎林報導］因應明年部落公法人將可依法成立，新竹縣82個原民部落，在賽夏族縣議員趙一先等鼓吹，配合縣府原住民族行政處推動下，近期組成工作團隊深入各部落，鼓勵且輔導召開部落會議、制定部落組織章程，今天舉行相關論壇和工作成果展，引領全台近750個部落的自治風氣，連原民會主委夷將．拔路兒也到場肯定。

縣議員趙一先說，這個輔導全縣原民部落邁向部落自治的工作，是由新竹縣鵝公山髻山多元文化產業發展協會所承辦，他是這個協會「新竹縣原住民部落會議論壇暨工作坊實施計畫」的計畫主持人。

趙一先說，原民會主委夷將．拔路兒今天到場時跟所有新竹縣的原民鄉親們說，部落公法人組織設置辦法即將在下個月公告，60天後、也就是明年初正式上路。

趙一先說，全台灣近750個部落，雖有300多個已經召開過了部落會議，但真正制定出章程的屈指可數。

新竹縣82個原民部落，除了賽夏族10個部落統一成1個部落會議，訂出1個部落組織章程外，泰雅族的白蘭、羅山、忠興、以及喜翁4個部落也都已經有了自己的部落章程，後續和平、十八兒部落等也都正在草擬當中，這是全國其他原民部落所沒有的熱潮，可見到明年新竹縣境內將風起雲湧出現許多部落公法人，屆時就連縣府的相關組織、行政程序等也將會被影響牽動修改。

五峰鄉代會主席、也是白蘭部落會議主席曾榮貴在論壇上說，他從民國95年就擔任部落會議主席到現在。白蘭部落沒有資源、更沒有組織、組織章程和幹部，只能靠個人犧牲奉獻走過這11年。以前部落會議中決定的事情，去了鄉公所有時候是石沈大海，直到他當了代表會主席才不一樣，不管是部落座談或是部落會議決議的事項，身為代表會主席就可以去追蹤出1個結果來。他期待明年的部落公法人成立以後，部落的聲音可以更清楚地被聽到。

新竹縣政府原住民族行政處處長曾（左交右力）忠直言，以前行政部門建設原鄉多半都是以外人的角度來思考，立意就算良善，但總是有個落差。未來有部落公法人的存在，有助反應原鄉真正的需求，對於一些建設的公益性和必要性也會有更多的著墨。

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