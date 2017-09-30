「小朋友幫助小朋友」！ 164隻愛心豬公助上學

「小朋友幫助小朋友！」新竹縣幼兒教保學會等發動小朋友捐出愛心豬公，幫助新竹家扶中心所扶助的家庭幼童可以順利上學。（記者黃美珠攝）

2017-09-30 21:59

［記者黃美珠／竹北報導］小孩幫助小孩幸福上學！新竹縣幼兒教保學會、新竹縣教保人員協會、以及國際崇她新竹社為了幫新竹家扶中心所扶助家庭的小班年紀幼童也能享有學前幼兒教育，由超過30家的幼兒園、所，以半年時間，透過各種課程置入，教導同為小班年紀的學生認養164隻愛心豬公且捐出，幫助前述小小孩也能幸福上學。

新竹家扶中心主任沈俊賢說，實在很感恩新竹縣幼兒教保學會等熱心公益團體，這是雙方合作的第3年，已經嘉惠超過200人次的這類孩童。

目前新竹家扶扶助的1035戶家庭中，有118名孩童正值學前教育階段，其中有55名中小班的幼兒因家庭經濟十分拮据，雖有家扶生活扶助，仍有繳納幼兒園註冊費和月費的困難，這些幼兒需靠該中心學前津貼補助才能順利上幼兒園。

新竹家扶統計，本學期開學便補助了98萬3520元，才讓這些家庭的幼兒順利完成這學期的學業。

他說，今年這場愛心豬公助學活動，總共收到164隻小豬，每隻肚子裡面的愛心善款，都是來自共襄盛舉幼兒園內的小朋友們。這些孩子有的用他們的小手學做手工餅乾、或做其他創作，義賣後把所得「餵養」豬公。

有的小小孩則是用回家貼心幫忙做家事，換取父母們投下10元獎勵金進入豬公肚內來表達自己的心意，都很讓人感動。

沈俊賢說，今年收到的捐助金額大約近30萬，他們將主要使用在資助小班孩子上學計畫去，因為讓小班孩子提早上學，這些受扶助家庭的父母就能提早回到職場，進而提早擺脫需要被扶助的命運。