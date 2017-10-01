鑑定師就在你身邊！新創App讓假名牌包無所遁形

美國新創科技業者推出掌上型顯微鏡相機app，協助用戶鑑定包包真偽。（彭博）

2017-10-01 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕對許多知名品牌業者來說，仿冒品一直是個揮之不去的夢魘。美國新創科技業者推出了一款能連接手機應用程式的「掌上型顯微鏡相機」，協助用戶在幾分鐘內就能鑑定包包真偽，準確度百分百。

綜合媒體報導，這項新創科技料將可取代鑑定專家，目前已經可以辨識十多個奢侈品牌真偽。這款掌上型顯微鏡相機可透過收集商品的圖案、顏色、材質，傳送至手機App中辨識真偽。這項技術主要建立在光學反射原理，因此，玻璃類的反射性物質將會造成辨識困難。

這款顯微鏡相機中，目前擁有數千萬張資料照片，包括了3萬種不同品牌的手袋和錢包，可以和現貨的照片比對，判斷是否為仿冒品。它的顯微功能更可以將物體放大達260倍，連肉眼無法辨識的細微特徵，也無所遁形。

據《PCMag Digital》報導，這款掌上型顯微鏡相機公司的創辦人Vidyuth Srinivasan表示，高價位的商品在上市不久後，很快就會有大量的仿冒品湧入市場，因此希望未來能夠與品牌業者進行合作。

除了鑑定名牌包真偽，這家新創科技公司也打算將軟體的應用，擴展至除了因折射特性而不適用的鑽石、陶瓷等其他領域。