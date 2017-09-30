南清公路全線拓寬無望 議員爭取興建6座「半邊橋」

新竹縣議員趙一先站在122號縣道28公里處，建議有關單位用「半邊橋」工法取代拓寬，改善道路安全，沿線也還另有5個危險路段可比照辦理。（記者黃美珠攝）

2017-09-30 21:46

〔記者黃美珠／五峰報導〕俗稱「南清公路」的新竹縣122號縣道，西起新竹市南寮，東訖新竹縣五峰鄉清泉部落，曲折多彎、視線不佳，受限於地質敏感，新竹縣政府工務處說，公路總局評估後，否決全線拓寬的可能性。但是縣議員趙一先認為，用路人的安全不能漠視，他勘查記錄後認為，全線至少有6處危險路段可以用「半邊橋」的工法提高道路安全。

工務處技正林鶴斯說，半邊橋只要橋的兩端有空間可以施作橋台，而且用地取得不是問題，在這裡做道路的改善於工法上不是問題，經費上也會比較省。但實際的可行性，仍需進一步確認縣議員趙一先建議的點，實勘後才能評估。

林鶴斯也說，所謂的「半邊橋」，這種工法通常用在道路一邊是山壁、一邊是溪谷的陡峭地區。在山壁釘上鋼樁後，凌空朝溪谷側延伸過去，增建出鋼製路面，等於實質把瓶頸危險路段拓寬、增加行車會車空間。

林鶴斯說，122號縣道是否應全線拓寬，公路總局在民國90幾年初就已經評估過，認定全線都處於地質敏感區，所以否決。

縣府這幾年改採局部拓寬，或局部路段邊溝加蓋，以及計畫新建橋梁把彎道截彎取直等方式因應。每年經常性的養護預算就有3500萬，而最近2年因為風災，每年光是投入災後搶修和復建，就花掉至少1億元。

林鶴斯說，長遠來說，縣府希望省道台68快速公路可以順利從竹東下公館段向東延伸進入軟橋，這對同路徑的122號縣道來說，算是改善了前面的3公里距離。

縣府也計畫在122號縣道41.2公里及43.5公里處，新建兩座橋梁把彎道截彎取直，但因需要環評，近期修正後已經第3次送審中。

趙一先說，122號縣道是新竹縣通往五峰、大壩尖山、觀霧國家風景區的重要道路，但不僅逢雨就斷，也因無法拓寬，造成往來用路人行車危機重重，儘管有些路面已經有兩線道寬度，但是局部、也是最需要「打開」的瓶頸路段，路寬甚至不到5公尺。

趙一先說，有些寬度可以到達8公尺的路段，其實是因為崩塌過，暗藏的危險多多，他希望有關單位能爭取中央正在推動的前瞻基礎建設，把122號縣道的路況徹底改善，才能真的讓五峰鄉用路平安、觀光起飛。