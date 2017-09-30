鬍鬚張又漲價了！ 明天起魯肉飯1碗39元

鬍鬚張總公司宣布，10月1日起調漲27項產品價格，平均調幅5％，小碗魯肉飯從每碗37元調漲至39元。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-30 20:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕撐不住，知名魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」又漲價了！

鬍鬚張總公司今晚宣布，因經營成本、食安維護成本上漲及時薪調漲，10月1日起調整27種品項價格，其中，小碗魯肉飯與雞肉飯，從每碗37元調漲至39元；部份便當類平均調漲5元，不過，鬍鬚張今年元旦起才調漲過一次，不到1年又漲價，民眾大喊吃不消，國民小吃價格越來越不親民。

鬍鬚張總公司指出，10月1日起提前調整工作人員時薪至140元，因應經營成本與食安維護成本上升，為了持續提供安心美味的產品，保障顧客及照顧員工，公司盡最大努力，仍不得不自10月1日起，從77項產品中調整其中27項產品價格，平均調幅5％。

其中，招牌魯肉飯與雞肉飯，小碗的從原本37元調漲至39元；部份便當類調漲5元，例如排骨便當從109元漲至114元，雞腿便當從120元漲至125元，豬腳便當從115元漲至120元；另外，蔬菜類、甜點類、肉類等都調漲5元；湯品則除了龍髓湯未調，其他品項各調漲5元。不過，輕食炸雞便當等6款便當調降5元。