命名「ㄘㄨㄚˇ鹿、丹鹿」 沙鹿新吉祥物「帶路買伴手禮」

2017-09-30 21:22

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市沙鹿區公所前廣場舞台融入地方特色，重新規劃設計「愛現沙鹿」舞台，活絡地方藝文，今天啟用。市長林佳龍也到場為沙鹿新吉祥物雙胞胎鹿命名為「ㄘㄨㄚˇ鹿」（台語諧音：帶路）、「丹鹿」（台語諧音：伴手禮），為活動帶來最高潮，也希望能帶動地方觀光、經濟繁榮。

沙鹿藝文氣息濃厚，但表演場地之一的沙鹿區公所前廣場舞台立面不明顯、缺乏遮陽避雨功能。公所特別重新規劃，融入在地元素設計，並設置背板區隔表演與準備空間，命名為「愛現沙鹿」。今晚舉辦舞台啟用典禮及音樂晚會，林佳龍、多名民意代表及局處首長都到場同慶。

林佳龍也與在場民眾一起為沙鹿新吉祥物雙胞胎鹿命名，最後選出男生叫「ㄘㄨㄚˇ

鹿」、女生叫「丹鹿」，象徵未來帶動更多人潮到訪沙鹿，促進地方觀光與經濟繁榮發展。

林佳龍說，「愛現沙鹿」舞台命名相當有創意，透過舞台呈現愛，將成為街頭藝人、社區社團表演分享的場域，讓沙鹿成為宜居的好地方。他說，市府明年舉辦台中世界花卉博覽會，屆時世界各地遊客造訪台中，有助於台中觀光發展。他也預祝大家中秋節快樂，闔家平安、幸福、美滿。

愛現沙鹿舞台展新貌 藝文表演大平台

沙鹿區長李順彬說，「愛現沙鹿」舞台可容納千人，作為演藝團隊展演、觀摩及民眾藝文參與的平台。會場以花博、石虎家族及歐米馬意象為主題，活動將維持1個月，將讓沙鹿區沉浸在前所未有的藝文氣息中。