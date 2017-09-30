80人找齊！看東里弘農宮「金獅陣」霸氣開館

找齊80人，關廟看東里弘農宮金獅陣今天「霸氣」開館！（記者黃文瑜翻攝）

2017-09-30 20:28

〔記者黃文瑜／台南報導〕終於找齊了！有「新豐第一陣」之稱的歸仁區看東里弘農宮的金獅陣，成立年代久遠，年底配合保西代天府建醮，再度出陣，不過，日前因少了5名「獅腳」，還公開招人，如今80人陣仗已足，今天順利開館，即將展開2個月的練習。

新豐第一陣 為保西代天府建醮出陣

弘農宮主委楊金龍說，當地金獅陣共有9個套法，包含頭旗、大刀、盾牌、鑼鼓等等，每次出陣至少要40人，這次包含教練總共招到80人。

「人真的很難找，還要到處拜託」，楊金龍說，以前農業社會晚上閒來無事，一號召，村莊裡的人就會到廟門口練習，現在不是練金獅陣的人，也會找來一起幫忙，畢竟有底子比較快。

看東里長楊億樂說，整個金獅陣成員年齡分部也很廣，在前面的「獅旦」，必須坐在成年人的肩上，因此以幼兒園大班到國小三年級的孩童為佳；獅頭重又有許多高難度動作，需要高中以上年輕人負責，還要有十幾個替換人選；獅尾則適合國中生，因為要彎要跳。最年長成員70幾歲，從年輕開始跳，轉為教練。

操列9套法 盼能列入無形文化資產

今天金獅陣成員先拜弘農宮先主祀神明楊府元帥，再拜館，並席開14桌宴請金獅陣人員，下週開始正式練習，希望在這次建醮中，能取得文資處的無形文化資產資格。