秋老虎還沒走 明晴朗高溫36度 外出防曬多喝水

明日台灣水氣減少，天氣漸趨穩定，白天高溫炎熱，全台各地紫外線也達到高量級以上，提醒注意補充水分與防曬。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-30 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕明（10月1日）天氣型態因水氣減少，將漸趨穩定，山區與中南部地區午後雷雨範圍與量值縮小。陽光露臉時間更長，各地白天高溫約35至36度，夜晚與清晨低溫約26至28度。

據中央氣象局預報，明日台灣水氣減少，天氣漸趨穩定。降雨方面，西半部天氣為多雲到晴，東半部降雨較零星，午後各地山區及中南部地區雷陣雨範圍及量值將縮小。

溫度方面，明日因陽光露臉時間較長，白天西半部高溫上看35度，有些地區甚至有機會達到36度。東半部地區因雲量較多，高溫約33至34度。白天天氣高溫炎熱，請注意水分補充及防曬。此外，夜晚及清晨低溫約26至28度，也需注意日夜溫差。

空品方面，據《天氣風險》報導，明因大氣穩定、背風處的西半部要注意空氣品質較差的情況，容易敏感的民眾記得攜帶口罩。中央氣象局表示，明日中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

紫外線方面，明日陽光露臉時間較長且白天高溫炎熱，全台各地的紫外線等級都在高量級以上，提醒多補充水分與注意防曬。

明日（1日）天氣型態因水氣減少，漸趨穩定，各地白天高溫炎熱，高溫約35至36度，夜晚與清晨低溫約26至28度。（圖擷取自中央氣象局）

明陽光露臉時間較長且白天高溫炎熱，全台各地的紫外線等級都在高量級以上，注意防曬。（圖擷取自中央氣象局）