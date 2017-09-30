首批日本和牛出關 最快明天就可吃得到

政府開放日本和牛進口後，第一批進口的正統日本和牛已經出關，業者表示明天就可以提供給消費者。（資料照，記者姚介修攝）

2017-09-30 20:48

〔記者楊雅民／台北報導〕政府開放日本和牛進口，乾杯集團搶頭香，首批登台日本和牛今晚7點30分左右送達乾杯集團桃園楊梅的中央廚房，將進行下貨、拆箱、進冷藏倉、出貨等作業。

首批日本和牛肉出貨後，將直接前往黑毛屋大直店，預計晚間9點左右由兩位日籍總料理長示範壽喜燒、燒烤肋眼牛排的料理過程，消費者明天就可在老乾杯、黑毛屋吃到日本和牛。