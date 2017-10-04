天天吃好料》嚐出海的鮮甜！王功蚵仔雪花冰日本人也風靡

蚵仔雪花冰顛覆傳統美食味蕾，嚐到海的鮮甜，意外成為國際新美食。（記者陳冠備攝）

2017-10-04 08:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕吃過蚵仔煎、蚵仔麵線，那吃過蚵仔冰嗎？彰化王功地區是鮮蚵盛產區，走在王功街上盡是蚵仔美食餐廳，熱騰騰的蚵仔炸出爐，令人垂涎三尺，不過，「王者之蚵」創藝冰店卻反其道而行，推出冰冰涼涼的蚵仔雪花冰，顛覆味蕾的口感，意外嚐出海的鮮甜，一開幕立刻成為網紅店，就連日本富士、東京電視台節目也慕名而來。

製作蚵仔雪花冰，首要講究「尚青、無腥」，食材採用當天現撈的青蚵，剝殼後的蚵仔仁用煮咖啡機的沸水川燙，連續3回，沖掉蚵仔的黏液後冰鎮，最後也是最重要的，噴上高粱或龍舌蘭，酒精濃度45％的酒去腥、消毒，隨後再放上牛奶、芒果、抹茶等口味的雪花冰上，配上煉乳、巧克力等才大功告成。

32歲的老闆莊倍豪表示，開店起初賣咖啡，卻發現鄉下人不愛喝咖啡，才又賣雪花冰，由於王功街上已經有名產枝仔冰，根本沒人想吃雪花冰，左思右想才發現，「蚵仔」就是王功的特色，何不把蚵仔加進刨冰裡。

蚵仔雪花冰剛推出時，連當地人都不敢吃！莊倍豪覺得失望，因為大家都覺得蚵仔就是要熱熱地才好吃，直到某日有外地的年輕人吃完後，上傳網路聲稱「沒想像中恐怖」、「意外好吃」引發注目，後來每到假日就有很多慕名來嘗鮮的遊客，平均每日可賣出30~50份，還吸引日本東京、富士電視台節目與香港媒體採訪報導，自己也大感意外。

莊倍豪說，喜歡把衝突的食材，變成好吃的料理，除了蚵仔冰，還把芳苑地區盛產的烏魚子、蘆筍、海菜等食物做成創意冰品，就是希望讓來王功漁港的遊客，可以品嚐故鄉「又青又冰」的海味料理。

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