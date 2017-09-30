農地重金屬超標前3名 桃園市、彰化縣和高雄市

2017-09-30 19:37

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天召開「全國農業及農地資源盤查結果公民團體座談會」，會中也首次公布國內農地重金屬汙染的情況。約有1千多公頃位於平地的農地重金屬超標，主要集中在桃園市、彰化縣和高雄市。

農試所農業化學組組長郭鴻裕指出，1992年至2007年農委會為調查全台平地農地的肥力，以250公尺乘250公尺抽一點的方式，共抽樣14萬點。每個採樣點依土層深厚不同，最深採至1.5公尺，每點採1至6件不等的樣本。每件樣本就是1公斤的土壤，當時總共採集了近70萬件樣本，全儲存在農試所地下室大型倉儲。逐一以條碼編碼管理，哪個點第幾層的土壤都一目了然。

郭鴻裕說，他當時也參與了數萬公頃的樣本採集，和另外一名搭檔，兩人一天最多可採28個點，大約每小時4點。他說這項工作是相當需要時間和人力的。當時採樣的範圍幾乎涵蓋全台位於平地的農地。除了台灣本島以外，還擴及金門、澎湖和綠島等離島。

這些來自全台的土壤樣本，也同樣作為農地重金屬檢驗所用。依據環保署的土壤汙染管制標準第5條規定為基準，單位以每公斤所含毫克數計算，鎘5、鉛500、鎳200、鉻250、銅200、鋅600。

檢驗結果發現14萬個抽樣點中的1041點有重金屬超標，因為有的點同時驗出不只1項的重金屬超標，因此總計約1千多公頃的農地。主要分布在桃園市、彰化縣和高雄市。

農委會副主委陳吉仲說，優先針對會對人體傷害較大的鎘和鉛2項含量超標的130點，列為有風險疑慮，將優先進行管制和處理。而1041個點也會再度採樣，了解重金屬含量的增減。

郭鴻裕表示，部分銅和鋅含量超標的的採樣點周圍沒有工廠，且為零星分布，後來發現是農民長期使用禽畜糞堆肥，又剛好用到飼料中銅鋅含量高的禽畜所產之堆肥導致。

農委會將進一步釐清汙染的確切範圍與面積，如超過土壤重金屬管制標準即通知環保署進行汙染控制，如未超過管制標準，則列為重點監測對象，執行田間食用作物重金屬汙染監測計畫。