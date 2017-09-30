劉銘傳、日裕仁太子都走過 登山街60巷再造啟用

「興濱計畫-登山街60巷歷史場域」啟用。（記者葛祐豪攝）

2017-09-30 22:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一條史温侯（首位英國駐台副領事）、劉銘傳、日本裕仁太子都走過的古道－鼓山區登山街60巷，今天再造啟用，這也是全台第一個「再造歷史現場計畫」，帶領民眾尋訪最原味的高雄。

19世紀的登山街60巷，隱身在壽山山麓，原有一片打狗潟湖，稱作「打水灣」。1864年，史溫侯取得土地，原想興建英國領事館，後來評估不合適，便贈送給外國人社群，設立打狗墓園。

1886年，台灣巡撫劉銘傳為加強打狗港防務，於壽山大坪頂興建砲台，與旗後砲台及哨船頭砲台（雄鎮北門），共同扼守打狗港，登山街60巷就是清代淮軍，從打狗海關碼頭運送阿姆斯壯大砲到大坪頂砲台的古道。

日治時期，日本裕仁皇太子於1923年4月，從位於古道旁的貴賓館出發，步行登上壽山，爾後登山街60巷轉變成登山展望道。

時代變遷，這條壽山腳下的軍事古道，逐漸被人遺忘。直到高市府向文化局提出興濱計畫，規劃以8年時間、投入7億元經費，再造哈瑪星歷史場域，計畫上路不到1年，登山街60巷歷史場域，今天傍晚完工啟用。

市長陳菊致詞時，有感而發的說，每座城市都有自己的故事，唯有了解過去，才能認清自己，邁向未來，100年前哈瑪星是高雄最繁華的地區，「巿府從現代城市起源的歷史特質，提出興濱計畫，希望能再造哈瑪星的榮景。」

都發局長李怡德強調，登山街60巷是古道與湧泉匯集的地景，經與中山大學、文史工作者及在地居民合作，整修遺留的古道、水道、駁坎、防空壕、機槍堡等遺跡，啟用後將成為戶外歷史展場，讓所有來到哈瑪星的訪客，能夠在此穿越時空，探尋打狗的城市記憶。