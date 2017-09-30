讚嘆「台江聖獸」 台南虱目魚文化節10/7起開fun

「2017台南虱目魚文化節」將由七股、將軍、學甲、北門及安南五個行政區，接力舉辦各種好吃好玩的活動、比賽和體驗。（記者邱灝唐攝）

2017-09-30 19:28

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了推廣虱目魚產業，台南市農業局聯合七股、將軍、學甲、北門及安南5個行政區，舉辦「2017台南虱目魚文化節」，今天選在四草大眾廟召開宣傳記者會。

台南被稱為「虱目魚的故鄉」，年產值達19億元，虱目魚意象也深刻融入當地人的起居生活。台江漁人顏榮宏說，虱目魚被稱為「台江聖獸」，尤其是牠強壯的特性，也被視為當地守護神。他開玩笑地說，如果有人可以把虱目魚養生病、長寄生蟲，「可以叫師父了！」

台南養殖虱目魚的歷史可追溯到400年前，顏榮宏說，他們家的魚塭已經傳承5代，從明鄭時期開始到現在，養活一整個家族，一尾魚就造就連綿千頃的魚塭，也牽動千萬漁家的生計。

今年的活動10月7由安南區打頭陣，在四草大眾廟前舉辦「思慕安南、魚樂台江」活動，有虱目魚文化產業體驗及表演，包括綁螃蟹、穿蚵串以及刮魚鱗、夾文蛤比賽等趣味競賽。

農業局補充，10月14日由將軍區公所舉辦「將軍優雅鮮味行」活動、10月21日學甲區公所「念戀學甲虱目魚」、10月28日北門區公所「虱出北門─逍遙遊」、11月4日七股公所在11月4日「七股虱目魚海鮮市集」壓軸。展現各區虱目魚文化的獨特之處，也讓民眾體驗府城最「鱻」的魅力。