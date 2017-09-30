優秀運動選手到市府上班 台南市研議可行性

2017-09-30 19:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市籍選手在「2017台北世界大學運動會」比賽項目，包括滑輪溜冰、女子撞球、羽球、桌球、田徑、女子籃球及跆拳等項目，共獲得8金、2銀、7銅的亮麗成績，代理市長李孟諺今天頒發「光耀台南」獎盃與總獎金328萬元給得獎選手，鼓勵選手們再接再勵，同時也感謝長期在基層默默付出培育運動選手的學校及教練，共同與市民分享這份榮耀與喜悅。

李孟諺強調，市府責無旁貸致力推動運動，並在議會支持下，每年皆編列1千萬經費補助優秀運動選手的訓練費與營養金，將來會持續再加碼，讓南市優秀選手在訓練努力的過程中，獲得更多支持。

李孟諺並表示，將研擬優秀選手多樣性的工作媒合方案，包括到市府服務的可行性，或達到何種成績可以破格晉用，不用經過一般考試等方式，或是與台南企業界簽訂合作項目，讓優秀選手擔任企業的代言人，同時設法發揮體育基金功能，讓企業界願意支持選手，透過基金運作獲得更多支援，以及持續改善運動場地，中央前瞻計畫也有補助計畫，市府持續努力讓台南成為一個對運動選手友善與支持的城市。

南市體育處表示，這次參加世大運得獎選手以專案方式頒發獎金，金牌獎金25萬元、銀牌獎金12萬元，銅牌獎金6萬元，並採累積制，共有12名選手受惠，總獎金高達328萬元。

這次表現最優異，在滑輪溜冰項目斬獲5金1銅的楊合貞選手為例，個人就獲得131萬元獎金，高居榜首。