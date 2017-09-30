壽險公司送暖 陪慢飛天使慶中秋

2017-09-30 20:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕除了月餅和柚子，關懷陪伴也讓慢飛兒童加倍溫暖。安聯人壽瀚鼎通訊處舉辦「愛在慢飛賞月圓 瀚鼎同心慶中秋」，今天招待家扶台中發展學園有特殊需求的孩子走出戶外，到台中市科博館進行知性之旅，共有160人參與活動。

已連續四年在中秋節前夕，安聯人壽瀚鼎通訊處都會陪伴慢飛天使提早過中秋。

今天在招待家扶台中發展學園有特殊需求的孩子到科博館進行知性之旅，處經理陳雅華代表捐贈善款及愛心發票，希望透過活動讓慢飛兒童有不一樣的中秋體驗，也讓安聯同仁們身體力行體驗照顧特殊兒童的辛苦。 安聯人壽瀚鼎通訊處處經理陳雅華表示，今年是第四年陪伴台中發展學園的慢飛兒童一起提早過中秋，透過志工一對一的陪伴從入園導覽到用餐，讓員工都能實際參與照顧慢飛兒童，在工作之餘的時間也能投入公益。

今年由安聯志工帶領孩子參觀生命科學廳及科學中心廳，透過導覽人員親切的簡介，加上科博館內為友善的無障礙空間，讓孩子能安全無虞的認識地球生命的起源，看見會動的恐龍時紛紛露出興奮又害怕的表情。

此外，科學中心廳內有許多聲光設備介紹宇宙世界，讓障礙程度較重度的慢飛兒童也能有更多的感官體驗。 家扶台中發展學園長張緡鏐表示，感謝安聯人壽瀚鼎通訊處志工們的安排，每年舉辦中秋公益活動結合知性與關懷，讓學園的慢飛兒童的中秋節有不一樣體驗與感動，也體認到環境的友善與社區的接納對慢飛兒童的重要。