老二媽巡禮當主題 西屯民眾貼馬賽克美化老舊牆面

為迎接明年南屯萬和宮老二媽巡禮西屯，何德文創推廣協會號召民眾美化老舊牆面。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-30 17:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市南屯萬和宮老二媽明年農曆3月將再次巡禮西屯區，何德文創推廣協會理事長林志雄號召社區民眾，從今年8月開始，對老二媽會經過的一道灰暗牆面進行馬賽克美化，而且以老二媽巡禮為主題，除了美化社區，也讓年輕人了解豐富的文化意涵。

南屯萬和宮老二媽每3年都會到西屯省親遶境一次，被西屯人視為大事。而老二媽每一次巡禮西屯，都會到何德里福德祠休息，不過，何德里福德祠旁的一處空地，目前已改建成為一個停車場，旁邊還有一處建物的牆壁卻相當老舊，跟新建物顯得相當不協調。

為了不讓老二媽明年農曆3月遶到何德里時，再度看到老舊的牆壁，何德文創推廣協會理事長林志雄號召社區民眾，從今年8月開始，對灰暗的牆面進行馬賽克美化，而且整個牆面以老二媽巡禮為主題，如民眾拿香虔誠的膜拜及信徒鑽轎底的畫面。

另外還有一面牆，協會以廟會的「飯擔」文化為主題，林志雄表示，「飯擔」文化連台中市都快絕跡，目前只在鄉村的廟會才看得到，就是早期廟會活動時，居民將炒米粉、點心、飲料等物品，搬到廟會提供給香客吃，是人情味及分享的喜悅，這一代年輕人幾乎不知道，希望透過牆面美化，讓年輕一代及新住民能了解到西屯傳統文化。