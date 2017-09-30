醫病》女性更年期後發福 醫師：罹患乳癌機率達3.2倍

2017-09-30 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北醫學大學今日舉行「10月國際乳癌防治月」活動，北醫大附設醫院乳房外科主治醫師黃振僑表示，日本一項最新研究指出，20歲時身體質量指數（BMI）比20還低的亞洲女性，若在更年期後BMI增加5以上，有2倍的機率得到乳癌，若腰圍高於90公分，則罹患乳癌機率達到3.2倍。

據《中央社》報導，黃振僑指出，國外乳癌好發年齡約為55歲到60歲，台灣則是在45至50歲左右，這種狀況也許和環境賀爾蒙與種族有關，而肥胖同樣與罹癌高度相關。

黃振僑強調，想及時發現乳癌有2種方式，首先是女性生理期結束後，等到乳房較不脹大時，以指腹順時針按摩胸部和腋下，若有會痛的腫塊，可能是纖維腺瘤或良性纖維囊腫，假如有腫塊卻不痛，則要儘快到醫院檢查。

另一個方式，則是每個月照鏡子觀察，看看胸部和上個月是否有差別，假如外觀上有異狀，例如乳房皮膚或乳暈上有難以痊癒的濕疹，就要小心是乳癌的症狀。

除了這2種方法外，黃振僑表示乳房攝影是重要的乳房篩檢工具，很多人怕痛就不願減查，但乳房攝影可以檢查出細微的鈣化點，並趁著未滿1公分時就切除乾淨。若是等到腫瘤大於1公分，就會增加治療的困難。

黃振僑指出，30歲以上的女性，建議每年都要做1次乳房超音波。到了40歲以上，則改成每年1次乳房攝影。

黃振僑最後透露，曾有患者已經出現異狀，卻不願進行檢查，不僅延誤治療也增添轉移機率。若轉移至淋巴結，還可以用荷爾蒙療法和化學治療，一旦轉移到腦部、肝臟、肺部、骨頭，等於進入第4期，就已經無法根治了。