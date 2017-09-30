台中公費流感疫苗明開打 新手爸媽現身響應

2017-09-30 16:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕公費流感疫苗接種明天（10月1日）開打了，施打對象除了50歲以上成人、6個月至18歲以下青少年，今年新增6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育員及托育機構專業人員。疾管署指出，由於新增施打對象，不一定有餘劑供全民施打，也提醒即使目前天氣炎熱，符合對象應儘速接種，提早有保護力。

台中市今年共準備72萬8700劑流感疫苗，今天衛生局長、中區施疾管署官員、醫師領袖和接種對象老人、孩童、孕婦和新增新手爸媽、托育人員共同呼籲踴躍施打，一起拿巨型針筒刺破病毒氣球，宣誓打擊流感，雖明天開打首日遇上週日，但防疫不休息，城中和山海屯區都有部分合約醫療院所和衛生所提供施打。

楊先生帶著妻子和5個月大的女兒現身響應，他表示，夫妻倆一定會趕快去接種，保護女兒也保護自己；懷孕7個月的34歲林姓孕婦也說，必須施打才能有抵抗力。

中區疾管署中區管制中心副主任柯靜芬指出，與去年相同，今年全國準備採購600萬劑流感疫苗，估計新增對象增加25萬人，恐無餘劑能如去年12月一樣開放全民施打；她也提醒流感重症有7成5沒有接種，民眾不要忘了105年流感嚴重疫情季，造成全國超過2千人重症，去年民眾踴躍施打，每4人就有1人接種，重症人數已經減一半。

衛生局長呂學宗指出，流感重症仍集中於老人年人，但50歲壯年人和孩童、青少年仍有危險，流感疫苗可提供健康成年人70％到90％保護力，老年人可減少50％、60％嚴重性和併發症，減少80％死亡率，呼籲一定要施打，約2週產生保護力，但6個月後逐漸下降至１年，必須要每年施打。

今年流感疫苗依WHO建議適用的三價疫苗同去年，為2A型H1N1、H3N2和1B型維多利亞株，但H1N1已改採2015年的疫苗株，提供保護力；公費接種對象為50歲以上成人、滿6個月至18歲青少年、孕婦、高風險慢性病患或身體質量指數（BMI）大於或等於30、罕見疾病、重大傷病患，及低收、中低收入戶家庭等。

符合接種對象可至全市563家合約醫療院所、30區衛生所施打，衛生局也會進入校園施打，至於幼兒園、社區、企業可滿30人後，向衛生所申請前往施打。