滿滿一集seafood！狂新聞小編：以後我94自己的老闆

卡提諾狂新聞於妙禪佔盡各大版面時卻未做報導，遭疑是妙禪同路人。（圖翻攝自卡提諾狂新聞#085影片）

2017-09-30 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕嘲諷時事出名的「卡提諾狂新聞」對妙禪遲遲未做出報導，而網友爆料經營卡提諾狂新聞的「網鈺數位科技有限公司」的老闆疑似為妙禪信徒，因此外界懷疑這正是狂新聞一反常態不開酸的原因。但狂新聞今（30）日推出最新一集「海鮮全餐」，甚至說未必會有下一集，「做完這集我94自己的老闆！」

卡提諾狂新聞今日推出第85集，標題改為象徵妙禪的紫色，上面還附了一隻龍蝦，開宗明義就告訴各位「海鮮全餐上桌啦」，表示狂新聞遲遲沒有seafood的蹤影，獲得各大媒體爭相報導，「如果這個不叫狂，那什麼才是狂？」，並直接對嗆各大媒體與網友：「狂新聞什麼不敢，笑我不敢報，我才笑你好傻好天真」、「這麼想看，我們連片頭全都換」。

狂新聞直接打臉質疑聲浪，甚至酸媒體與網友：「如果臉刺刺熱熱腫腫的，純屬自然反應」。不過，這霸氣公開聲明後，結尾相當耐人尋味。狂新聞更直接嗆：「如果你還要問老闆是不是sea兄，我他X告訴你，做完這集我就是自己的老闆！」、「卡提諾狂新聞，我們下週不一定再見」。

此話一出許多網友也相當驚嚇，紛紛問：「小編要離職了？」、「我知道小編的意思，拍拍」、「業力引爆了啊啊啊啊」，也有網友說這是「狂新聞完結篇」、「超狂、史上最狂的一集！」、「下一集要改成卡提諾禪新聞了」、「難怪我剛剛看到在徵時事新聞稿小編」，不過也有網友質疑：「有審過了，沒有對師父有害的內容所以可以過」。

狂新聞這集連片頭都換，推出海鮮全餐。（圖翻攝自卡提諾狂新聞#085影片）

狂新聞小編留下耐人尋味的一句話：「如果你還要問老闆是不是sea兄，我他X告訴你，做完這集我就是自己的老闆！」（圖翻攝自卡提諾狂新聞#085影片）