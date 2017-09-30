哈瑪星劃為生態交通示範區 電動車業者響應

今年10月將選在高雄市哈瑪星地區舉行，當地將作為「生態交通示範區」，國內知名的「綠大地電動機車公司」董事長洪俊聖為響應這項生態交通示範區盛事，特別選在哈瑪星宗教信仰中心代天宮前廣場宣布，將提供當地10個里的里民「二行程老舊機車免費更換電動自行車」。（記者黃建華攝）

2017-09-30 15:34

〔記者黃建華／高雄報導〕兩年一次的生態交通全球盛典（Festival），今年10月將選在高雄市哈瑪星地區舉行，當地將作為「生態交通示範區」，國內知名的「綠大地電動機車公司」董事長洪俊聖為響應這項生態交通示範區盛事，今特別選在哈瑪星宗教信仰中心代天宮前廣場宣布，將提供當地10個里的里民「二行程老舊機車免費更換電動自行車」。

生態交通全球盛典（Festival） 是由國際組織ICLEI（Local Governments for Sustainability；地方政府環境行動理事會）發起的全球性活動，每兩年一次，選定一個國家，將一個社區進行環境改造提昇，透過一個月的活動，讓民眾親身體驗生態交通帶來的好處，進而影響日後的生活型態選擇。

2013年第一屆在韓國的水原市，2015年第二屆在南非的約翰尼斯堡，2017年10月將在台灣高雄的哈瑪星舉行。

據了解，「生態交通」就是要鼓勵公共運輸、共享交通工具、電動車輛、腳踏車、甚至步行，再加上改善社區環境，以達到生態友善、環境永續的目標。

有鑑於哈瑪星地區10月份起將成為生態交通盛典的示範區，國內生產電動車的「綠大地」公司董事長洪俊聖表示，該公司即日起將提供哈瑪星當地10個里的里民老舊二行程機車免費更換電動自行車的服務，希望藉此有效能降低哈瑪星當地的機車排放空污。

曾任環保局長、現任市議員張豐藤對綠大地電動機車公司的這項「車換車」響應公益環保活動給予高度肯定，特別到哈瑪星天后宮前廣場表示支持。該公司生產的10多種款式電動機車、自行車，一字在代天宮前廣場排開，吸引不少民眾與香客目光。

洪俊聖表示，全高雄市有老舊二行程機車高達27萬輛，嚴重影響空氣品質，他希望透過哈瑪星生態交通示範區的推展，能促能全市機車族都汰換騎電動車代步，以提升高雄市的空氣品質。