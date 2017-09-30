全球第一個國際花卉拍賣市場聯盟台中成立

2017-09-30 15:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕為開拓公平、公開、寬廣的花卉行銷通路，台灣、荷蘭、日本、澳洲、巴西、中國等國花卉拍賣市場代表，今天在台中簽署合作備忘錄，成立全球第一個「國際花卉拍賣市場聯盟」。市長林佳龍表示，期待透過國際合作，提升台灣在國際花卉市場上的活動能量。

在國際園藝生產者協會（AIPH）發起下，「國際花卉拍賣市場聯盟」合作備忘錄簽署儀式及「國際花卉拍賣市場聯盟」第一次會議，今天在台中市府舉行，由台灣、荷蘭、日本、澳洲、巴西、中國等國花卉拍賣市場代表簽約，林佳龍、國際AIPH會長Mr. Bernard Oosterom、農委會農糧署副署長蘇茂祥等人到場見證。

林佳龍表示，「國際花卉拍賣市場聯盟」的成立，是希望發展更公平、開放的市場機制，期待透過國際合作，共同拓展國內外花卉拍賣市場，並學習全世界各地經驗，提升我國在國際花卉市場上的活動能量。

林佳龍說，台中很榮幸獲得AIPH的支持，除了明年舉辦的花博，今年AIPH秋季會議也將移師台中舉行，今天更在台中成立「國際花卉拍賣市場聯盟」，這對於台中花博是很大的肯定，台中將更努力，打造台中為花園城市，把最美的花卉展現在國際面前。

Mr. Bernard Oosterom表示，台灣擁有很豐富的花卉產量，且台灣在花卉市場上相當有名，因此選擇台灣作為花卉拍賣合作起點；他也很高興看到「國際花卉拍賣市場聯盟」的成立，因為花卉市場不斷在改變，需要各國彼此合作，才能為消費者找到更好花卉產品。

蘇茂祥表示，台灣位處亞熱帶、陽光充足，適合各項花卉生產，種類也相當豐富，且台灣花卉是利用設施栽培，可提升品質、穩定生產；而台灣花卉拍賣市場已從早期的人工進化為電腦化拍賣，不僅能調節供給與需求，也確保市場自由競爭。今天聯盟的成立，也為國際花卉市場增加交流平台，提升國際花卉貿易商機，希望藉此將台灣花卉推廣至全世界。