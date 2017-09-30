埔里特色產業微型園區動土 將向全國招商

南投縣長林明溱（右二）參加埔里特色產業微型園區動土典禮，期許為地方觀光產業加分。（記者佟振國攝）

2017-09-30 15:22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮地方特色產業微型園區，今天正式動土，預計明年8月底前完成所有公共設施建設，縣府已展開縣內招商，也對全國企業招手，縣長林明溱表示，園區鄰近國道6號與福興溫泉開發案，交通便利又有觀光風景區加持，前景可期。

位於埔里鎮籃城里中正路旁的埔里特色產業微型園區，佔地5公頃，是縣內第一個地方產業園區，將以食品特產加工、應用生技產業為主，約可提供5至8家地方特色業者進駐，縣府估計能為地方創造300個以上就業機會，每年創造18億元產值，推動地方觀光產業。

園區今天舉行動土典禮，縣長林明溱、立委馬文君及地方首長、民代與會，林明溱要求園區公共基礎設施務必在明年8月底全部完成，讓有意願的廠商能順利進駐開發。

為照顧縣內企業，縣府優先進行縣內招商，建設處調查有5家業者有意願，但尚未正式提出申請，問題可能出在土地價款，目前每坪要價10萬元，較當地一般行情貴了近2萬元，上千坪的土地，讓業者的負擔加重而卻步。

林明溱表示，微型園區土地價格是經專業評估，並非縣長個人決定，認為基地距離國道6號埔里交流道僅3分鐘，鄰近又有福興溫泉開發案，未來能夠發揮相輔相成的效果，埔里有如此優質工業用地真的不多，極具發展潛力，土地貴一點也值得，縣內業者要把握機會，也預計從10月起展開全國招商。