竹市赤土崎停車場整修 年底前完工

赤土崎地下停車場的使用率高。（記者王駿杰攝）

2017-09-30 15:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市赤土崎地下停車場鄰近馬偕醫院與清大夜市，民眾使用率高，民國90年啟用至今逐漸因電梯老舊、地坪積水、牆面烏黑、公廁髒亂等問題為人詬病，市府今指出，即日起將逐層進行大整修，除打造明亮通風的環境，停管系統也會升級，改為「無票卡」車牌辨識，讓民眾有感。

交通處停車場管理科長陳家緯指出，市府去年起投入1億元啟動「停車場再生計畫」，循序改善市區9座使用率高的公有停車場，目前已經完成東大、府後、北區行政大樓、牛埔、稅務局、頂竹圍等6座停車場改造，即日起將逐層改善赤土崎3層地下停車場，預計年底前完工。

陳家緯表示，赤土崎地下停車場於民國90年啟用，共有汽車位602格、機車位210格，由於鄰近馬偕醫院、光復中學、清華大學、水源市場、新源市場，民眾使用率高，導致停車場電梯、地坪、地面牆面、公廁等設備老舊髒亂。

陳家緯指出，市府將全面更新赤土崎地下停車場，將進行地坪防水、油漆裝修、照明更換、公廁改善、管理室美化、閒置空間活化、停管設備更新，並強化多元友善服務，重新規劃身障及友善車位、管理室新增愛心傘借用、茶水、嬰兒車租借等貼心服務。

此外，市長林智堅說，他觀察許多大型停車場設備老舊，夏天停車環境就有如「大烤箱」，改造後的停車場不僅通風、明亮，還會設置獨一無二的「綠能運具充電區」，並活化閒置區域為社區里民活動空間，提供閱讀、桌球遊樂設施。