最美風箏在此！ 北海岸造型風箏迎風鬥艷

白天會噴煙，夜間會噴火的龍光龍風箏。（記者翁聿煌攝）

2017-09-30 15:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2017新北市北海岸國際風箏節」將於明（10月1日）正式開幕，不過暖場活動今天已經在石門白沙灣盛大展開！包括阿根廷隊帶來8米高Q版「梅西」氣囊風箏、「金剛小子」氣囊風箏，新加坡隊的「獅頭魚身」氣囊風箏，還有巴西隊的海鷗風箏、向日葵風箏及俄羅斯娃娃風箏等，在北海岸迎風招展、爭奇鬥艷，吸引滿滿人潮湧入海邊觀賞。

今年的風箏節有來自台灣、巴西、阿根廷、美國、馬來西亞、越南、新加坡、泰國、日本、韓國、中國等10多個國家、20支隊伍參與，逾100位國內外風箏好手同台較勁。

有別於以往民眾只能觀賞風箏表演，今年特別安排了「達人風箏秀」，邀請風箏達人帶著自己的風箏一起和民眾放飛，拉近風箏與民眾之間的距離。明天週日晚間還有浪漫的煙火與夜光風箏表演，中國陽江隊將帶來會「吐煙噴火」、長達88米的夜光龍風箏，以全身1680顆LED燈泡，將北海岸的天空點綴得美麗輝煌。

主辦單位還設置風箏創意展，除了展出老梅國小以及石門國中學生的作品，同時邀請國際風箏大師黃景楨藝術風箏作品展覽，以石門鐵觀音為染料製作的茶染風箏結合在地主題，讓北海岸風箏文化能夠向下紮根，展望國際。

活動除了有「北海岸農特產市集」、「風箏DIY」和「集戳章送紀念品」、「北海岸深度一日遊之旅」等體驗活動外，明日下午還規劃「石門追風趣」，邀民眾來石門漫遊，找尋區內具風箏特色的意象及景觀，拍照打卡上傳至指定網頁，就有機會獲得住宿券、折價券及紀念風箏等多項好禮，相關活動詳情請上「2017新北市北海岸國際風箏節」官網、粉絲頁FB搜尋。

三隻一組的可愛咕咕雞氣囊風箏迎風展開。（記者翁聿煌攝）