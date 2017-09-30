砸1.36億美元 阿拉伯聯合大公國在沙漠打造「火星城」

阿拉伯聯合大公國將斥資1.36億美元，將在沙漠中建造「火星城」。（圖片擷取自文中YouTube影片）

2017-09-30 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國斥資1.36億美元，要在沙漠中建造「火星城」。

阿拉伯聯合大公國近日宣布，計畫在地球上建立「火星城」，要在未來的100年內，建立一座運作完善的、為火星殖民做準備的基地。

據外電報導，這座「火星城」規模廣達190萬平方英呎，造價更將高達1.36億美元（約新台幣41億元）。「火星城」一旦完工，將成為地球上最大的「模擬非地球環境」建築群，城內設有食品、能源、水資源、火星開發和農業測試實驗室。這些實驗室將會設計得足以承受火星的惡劣氣候，也具有大範圍遮蔽輻射功能。「火星城」蓋好後，將有研究團隊進駐，進行為期1年的模擬火星生活實驗。

由於砂礫是地球上最接近火星地質的物質，「火星城」內也將建造由阿拉伯聯合大公國沙漠沙子製作，3D印刷而成的博物館，用來模擬未來對火星地表物質的應用。

對於這個野心勃勃的計畫，阿拉伯聯合大公國副總統阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）說：「我們想鞏固未來阿聯酋在科學上的領導力地位，也希望阿拉伯聯合大公國能在未來人類前往宇宙殖民的道路上，成為他人樹立榜樣和動力。」