熊熊出擊！刑事Bear與熊讚合體 搖熊掌反詐騙

刑事局吉祥物「刑事Bear（台語諧音：刑事伯）」和北市新科吉祥物「熊讚」在中秋節前相見歡，雙熊一起搖著熊掌反詐騙。（記者 邱俊福翻攝）

2017-09-30 14:14

〔記者 邱俊福／台北報導〕刑事局吉祥物「刑事Bear（台語諧音：刑事伯）」和北市新科吉祥物「熊讚」在中秋節前相見歡，雙熊一起搖著熊掌反詐騙。牠們呼籲，自動提款機沒有解除任何設定的功能，接到假冒網購客服人員來電，指稱因設定錯誤導致重複扣款，必須操作自動提款機才能解除設定，絕對是詐騙伎倆。

刑事局表示，這次為邀請一樣可愛的熊讚，一起宣導反詐騙，刑事Bear本週三前往北市政府跟熊讚碰面，還特地準備了大號的刑警背心，只是尺寸還是太小，熊讚一看傻眼，只能在熊耳上戴上刑警帽，也算當了一日刑警。

此外，刑事Bear的原創者，台灣警察專科學校教育班長蔡欣怡也到場，一睹她親手創作的刑事Bear的「兄弟熊」熊讚。

刑事局表示，解除設定詐騙的案件數和財損數，在近期詐騙類型統計中，排名始終高居不下。日前就有1名陳姓女子報案，表示6月中旬在日系服飾購物網站上購買潮T，9月下旬晚間接到冒充該網站客服人員來電，表示因工作人員疏失導致誤設為郵局分期約定轉帳，她信以為真，緊張之下立即依對方指示，用兩張提款卡操作自動提款機，分兩次總共轉出5萬9840元，正想換另張繼續操作時，剛好路人經過看到此狀況，提醒陳女應是受到詐騙並代為報警，才沒讓損失擴大。

刑事局提醒，詐騙集團慣於客服下班時間犯案，讓消費者難以查證，並將來電顯示竄改為業者客服專線，其特徵為前有「+」號。有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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