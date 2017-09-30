國慶日接待 銘傳、台北大學打俊男美女牌

2017-09-30 13:56

〔記者林曉雲／台北報導〕今年國慶日禮賓接待工作仍由銘傳大學和台北大學負責，兩校今天不約而同舉辦記者會，打出俊男美女牌，銘傳大學首次配合新南向政策，加入泰語、越南語、馬來西亞語的服務。

銘傳已連續33年擔任禮賓接待工作，今年國慶禮賓服採用喜氣的紅色，搭配一片式的披領，可平放亦可豎立，多變化運用，下半身搭配鐵灰色下擺小圓裙設計，增加機能性與行動力；由於小高腰有拉長身形的功效，再配上銘傳校徽的花朵長巾，使穿搭有著多種變化，展現青春朝氣，增添歡樂喜慶的氛圍。

指導老師何采容指出，親善大使隊的男生身高要180公分，女生要165公分，多益成績要求600至700分，從百名團隊成員中挑選出24人，給予嚴格的訓練，服務隊學生每天都加強訓練體能，譬如跑步、貼牆站立等等。

參與過2次國慶親善服務隊的隊長邵華葳表示，很興奮能再次擔任國慶接待，不但能夠訓練應變能力，也能增加臨場經驗，對未來面試或就業都能有相當大的幫助；而來自資訊傳播工程學系的趙碧祺，與藝人桂綸鎂「撞臉」，她表示，因為個性內向，想透過參加親善大使隊訓練口語表達與儀態展現自信，上大學之前沒穿過高跟鞋，因此剛開始訓練時，費了一番功夫克服，經過這些時間嚴實的訓練，她相信自己已經準備好了。

台北大學今年也有26人成為國慶親善大使，簡秘林裕山表示，學生們多才多藝，具有中文、台語、客語、廣東話、日語、英語、韓語、德語、西班牙語、法語、柬埔寨語和菲律賓語等12種語言能力，並擁有歌唱、吉他、烏克麗麗、小提琴等才藝，為了能在國慶日有完美的服務表現，還特別加強肌耐力的訓練，而女學生穿著白上衣象徵純淨、紅裙子代表熱情，突顯出台北大學的校風和精神。

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