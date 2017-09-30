台中市抽驗烤肉食材 一中豪大雞排驗出防腐劑

2017-09-30 13:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋節將至，衛生局今天公佈抽驗烤肉相關食材結果，檢出北區一中街的一中豪大雞排、大甲區仲信量販超市及大肚區台中超市檢出糯米腸有不得驗出的防腐劑苯甲酸，衛生局要求業者下架，追溯皆由本市商供應，違反食安法將罰3萬至300萬，目前正約談中。

衛生局在9月上旬進行抽驗，25日結果出爐，發現3件糯米腸檢出不得驗出的苯甲酸，一中豪大雞排抽驗出糯米腸有苯甲酸4.27g/kg；仲信量販超市（超鴻百貨公司）4.07g/kg及台中超市驗出3.78g/kg，分別由本市的謝姓及蕭姓業者供應。

由於糯米米腸的保存期限不長，該批恐已被吃下肚，而一中豪大雞在本週公休至10月2日。

衛生局指出，苯甲酸俗稱安息香酸，是合法食品添加物，常被用來防止食品變質腐爛及延長保存期限，但過量或長期攝入，可能引起腹痛、腹瀉、心跳加快等症狀，也可能對肝腎功能產生影響，不過依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，苯甲酸是不得使用於糯米腸及米腸。

衛生局這波抽驗針對烤肉食材和調味品抽驗，在大賣場、生鮮超市、食品行、傳統市場、肉舖、攤商等處，抽驗市售糯米腸、香腸、米血糕、烤肉醬等共76件產品，檢驗防腐劑12項及甜味劑4項。