中秋夜到田寮月世界 聽音樂會、吃土雞宴...

2017-09-30 13:28

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市觀光局今年中秋夜，將在田寮月世界地景公園舉辦2017柚香音樂會，節目精采多元，還搭配規劃深度一日遊程及「細說田寮」觀光手冊，讓遊客細細探索田寮之美。

節目包含「南台灣交響樂團」、「缺席舞團」及「小小太空人舞蹈大賽」吸睛演出，為活動注入活力元素，並規劃六大星球闖關區與DIY手作教學，非常適合親子同遊寓教於樂，更有特色觀光市集，品嘗道地美食，在惡地浪漫野餐大啖「百人土雞宴」。

觀光局局長曾姿雯表示，為迎接中秋節，推廣高雄深度旅遊，特別選擇在田寮月世界舉辦「柚香音樂會」，自中秋節當天下午4點開始，歡迎民眾來闖關、玩手作、逛市集、吃土雞、聽音樂、看表演，闖關成功還可獲得活動限量精美野餐墊，豐富的活動內容，非常適合闔家出遊，在秋日的傍晚一定要來田寮感受中秋氛圍！

曾姿雯也歡迎參加民眾一起cosplay，打扮符合中秋與太空意象的朋友們，可獲得限量100份免費土雞餐點兌換券，現場並發放「細說田寮」觀光手冊，內容包含景點地圖、美食資訊與住宿交通說明，藉由手冊漫遊推薦行程，可來一趟田寮的奇幻旅程！歡迎大家來田寮月世界度過一個難忘的假期，更多內容請至2017田寮月世界柚香音樂會粉絲團及高雄旅遊網查詢。