氣象局設岸基雷達改善海象預報 往返基隆馬祖更安全

2017-09-30 13:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕現行往返馬祖、基隆的台馬之星，礙於只能用近海浮標推測海上風浪，但外海風浪究竟多大卻無從得知，經常要「冒險」出海，有時船開到一半發現風浪太大被迫折返，不僅耽誤旅客行程，也導致航班取消率高。為提供精準的海象預報，氣象局將在馬祖東莒和基隆彭佳嶼各設置一個岸基雷達，可準確掌握半徑200公里以內的海流及波浪，不必再拿民眾安全作賭注。

氣象局海象預報中心副主任林燕璋表示，浮標大概只能測量幾百公尺到幾公里範圍的海流，若要預測基隆到馬祖間海域的風浪，只能依浮標觀測資料推估幾百公里外的海象，船班大部分還是得要實際出海才能知道海上狀況，十分冒險。

隨著近十年岸基雷達，也就是岸基測波儀越來越發達，可測得半徑200公里內的海流及波浪，海象預測由「點」提升到「面」，且海流大小影響航程時間，因此若能對海流掌握得更精準，對於往返客輪班次及航程時間預估有很大幫助。整個案子預計109年就能完工，這也是台灣首次使用陣列式岸基雷達系統，由於設備龐大，因此只有空曠的離島地區才適合使用。

此外，氣象局也利用這個機會重新整建日據時代就沿用至今的彭佳嶼氣象站，氣象局第二組組長李育祺說，岸基雷達的室內設備佔位大，現有80坪的氣象站不但無法容納設備，有時連設備維修人員都沒有足夠休息空間；改建後的彭佳嶼氣象站將擴大到200坪，除可配合雷達設備使用，原本3人擠一間的員工宿舍，也能升級為一人一間，工作環境大幅提升。

氣象局長辛在勤說，彭佳嶼氣象站目前編制為3人，分別是氣象站主任、觀測員和工友，每半個月交接一次，因為待在島上一個月，可能就得花兩倍的時間適應都市生活，15天是比較合理的時間，否則長時間1個人在島上獨處，回去就要花更多時間適應群體生活。辛在勤也說，彭佳嶼島上生活不易，尤其水資源匱乏，因此從該站設立以來，都是男性觀測員，沒有例外。

彭佳嶼氣象站觀測員蔡宗樺表示，每天在彭佳嶼的生活除了每幾個小時就要觀測天氣、海象並維護設備，平常也要和海巡人員和漁民保持聯繫，提供即時的風浪資訊，他說，閒暇的時間就去運動，早上的時候會到島上慢跑、下午就做瑜伽，週末就環島健走一圈打發時間，但他覺得在島上最難熬的不是「無聊」，反而是搭船，記得有次梅雨鋒面來襲，海上浪非常大，讓他整整暈了好幾的小時的船。