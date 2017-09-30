台電龍門淨灘 學童親見海洋垃圾對生物殘害

龍門青擔尾沙灘以礫灘為主，經過清理後面貌煥然一新。（記者劉禹慶攝）

2017-09-30 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電澎湖尖山發電廠今舉行中秋前夕龍門淨灘活動，號召電廠員工及周邊鄰里志工淨灘作公益，迄今已邁入第24年，動員公司的員工、鄰近村里民眾、環保志工、學校、澎管處、澎防部等機關團體，共同來清理海灘。

今日澎湖地區淨灘活動，由尖山發電廠、澎湖區營業處、再生能源處主辦，共同發動員工並邀請地方首長、民意代表、當地社區鄰里民眾、學校學生、各機關團體、民眾、環保志工、海巡弟兄等共襄盛舉，總計參與淨灘的單位數、人數相當亮眼，共有18個單位參加，人數高達800人。

活動地點選在湖西鄉龍門村青擔尾沙灘，希望藉此拋磚引玉，邀請大家共同為地球環保盡一份心力。更重要的是青擔尾沙灘串聯龍門尖山黃金海岸線，澎湖縣環保局已在戰車廁所前後灣沙灘，完成大規模淨灘及架設攔海洋廢棄物網具，台電再向外延伸，並對未來龍門風力發電機組營造良好環境。

另外台電辦理淨灘活動，不只是一年一次的海灘垃圾清運，更是著眼於海洋環境教育，因此淨灘也邀請3所國小（湖西、龍門、隘門）的師生共襄盛舉，希望透過更多的實際參與及教育，讓更多小朋友真實地看到海洋垃圾對海洋生物的殘害，並意識到其嚴重性，也唯有從下一代扎根教育，才能永遠攜手守護我們的驕傲-「世界最美麗海灣」。