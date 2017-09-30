台灣設計展「生活館」321巷藝術聚落開展 主題「度」令人驚艷

2017台灣設計展「生活館」展場，在321巷藝術聚落精彩開幕。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-30 13:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017台灣設計展「生活館」是6大衛星展館之一，以「321巷藝術聚落」為展區，扣合「生活」主題，用「度」字做串聯，今天精彩開展，綠蔭巷弄變身時尚精靈伸展台，令人驚豔。

最小移動建築展佈置有趣的互動式情境。（記者洪瑞琴攝）

生活館由目前進駐321的「蔚龍藝術」、「麥薾藝術」、「三坪半工作室」、「版條線，花園」、「台南人劇團」等5個藝文團隊共同策劃，思考設計與藝術之間如何過渡，詮釋各領域藝術與設計間的無限與有限。

最小移動建築展佈置有趣的互動式情境，遊客體驗直呼有趣。（記者洪瑞琴攝）

今天開幕式由文化局長葉澤山（領銜）開演，他打趣說，一開始看到帶有童話感的主視覺意象裝置〈？度〉是什麼字、什麼意思，會意之後才明白是（如何過生活），透過設計讓民眾體驗其實生活處處有創意。

2017台灣設計展「生活館」展場，名畫拾穗「走」進現場。（記者洪瑞琴攝）

生活館策展人之—吳思僾與崑山科技大學時尚展演系合作開幕表演，舞者化身精靈穿梭綠樹、老屋間引領觀賞展區在地作品，宛如1場（接地氣）式藝術視覺盛宴。

2017台灣設計展［生活館］展場，在321巷藝術聚落精彩開幕，現場有多項體驗活動。（記者洪瑞琴攝）

除了展覽之外，生活館在16天設計展期間也祭出許多活動，包括版印工作坊、時尚展演結合影像創作工作坊、木工創作工作坊、繪本作家講座、立體卡片體驗製作、三輪車逛大街闖關遊戲、音樂藝術流浪之旅以及文青品牌支持度超高的321專屬特色市集－藝宵合作社等，希望透過豐富多元且貼近生活的展覽與活動，讓造訪321的朋友深刻體會「幸福設計在台南」的模樣。

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