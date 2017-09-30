埔里百香果盛產期 產地辦評鑑北上搶市場

2017-09-30 12:58

〔記者佟振國／南投報導〕2017南投百香果節暨全國百香果評鑑今天登場，除了全國最大百香果產地南投縣埔里鎮的果農精銳盡出，今年也有台中、台南等外縣市的農友參賽，專業評審根據果實外觀、果肉重量、糖度及口感風味等項目，選出今年的百香果王；縣府今、明2天也會在台北市建國花市農業櫥窗辦理百香果展售活動，提供產地直送的優質水果，民眾可前往參觀選購。

百香果是埔里鎮最具特色的水果，栽種面積約400公頃，年產量1萬7500公噸，面積、產量居全國之冠，埔里農會連續4年於百香果產期舉辦評鑑，透過競賽為品質把關，得獎農民更添銷售火力。

今年競賽除了埔里大坪頂專業區的果農，還有縣內水里、國姓鄉及台南永康、台中后里的果農，135件參賽較去年大幅增加50件，農會特別聘請農委會台中區農業改良場、農試所鳳山熱帶園藝試驗分所等專家、學者評鑑，以果實外觀、果粒與果肉重量、糖度及實測口感風味，將選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及優選14名，評鑑結果明天出爐。

主評李文立表示，今年參賽產品整體品質較去年提升，外觀色澤均勻，紫黑透亮為優，果粒與果肉配比佳，有料才能物超所值，加上口感酸甜適中，才是上品。

埔里農會總幹事何世鴻指出，評鑑結果明天出爐，冠軍將有2萬元獎金，農會也將公開拍賣20件得獎產品，所得將添購百香果苗株，送給有需要的民眾栽種。