坦承飼料添加致癌「蘇丹紅」 鴨場業者30萬元交保

鹹蛋黃驗出致癌「蘇丹紅」的蛋鴨場鴨蛋今天全數銷毀。（記者廖淑玲攝）

2017-09-30 12:58

［記者廖淑玲／雲林報導］月餅原料鹹蛋黃被衛生單位檢出含有不得檢出、有致癌風險的工業用染劑「蘇丹紅」案，雲林地檢署擴大偵辦，傳喚元長鄉湯緊畜牧場及張營畜牧場的張姓負責人到案，經檢察官訊問後，依違反食品安全衛生管理法規定處罰，張姓業者坦承犯行，在飼料中添加蘇丹紅，今天以30萬元交保候傳。

網購月餅名店購自雲林縣元長鄉蛋鴨場鹹蛋黃，被衛生單位檢出含有不得檢出、有致癌風險的「蘇丹紅」，檢驗結果湯緊和張張營2場鴨蛋及鴨脂肪都有檢出，今天包括雲林縣政府農業處、雲林縣衛生局等相關單位迅速進行鴨隻、鴨蛋撲殺及銷毀作業。

雲林地檢署檢察官吳文城、何金陞、李侃穎昨指揮雲林縣調查站、警政署保安警察第7隊總隊第3大隊第2中隊、虎尾警分局會同雲林縣衛生局偵辦，分別到雲林縣元長鄉搜索蛋鴨場及畜牧場，並傳喚張姓負責人到案。

檢方判認張姓業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可添加物，依同法第49條第1項規定處罰，犯罪嫌疑重大但犯後坦承犯行，30萬元交保候傳，並擴大追查上游及有無相關共犯。