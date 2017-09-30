認識三太子在地文化 新營新興國小新書發表

「新興哪吒，扭轉乾坤」新書發表，新興國小學生表演電音三太子創意舞蹈很可愛。（記者楊金城攝）

2017-09-30 12:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南新營太子宮是全台唯一以信仰中心太子宮為地名的地方，新營區新興國小上午發表《新興哪吒，扭轉乾坤》新書，這是全國首創結合三太子在地文化的校本課程學習手冊，並符合12年國教108課綱精神的教材，以展現學校、學生用實際行動推廣家鄉的正向能量。

《新興哪吒，扭轉乾坤》是在學校老師與太子社區合作之下，歷經1年多的努力才出刊，內容配合新課綱之核心素養「自發、互動、共好」，結合在地太子宮文化特色，由全體教師依照低、中、高年段自編的課程。

低年級主要以認識太子爺的歷史與文化為主，中年級則著重在廟宇的特色與建築，高年級以電音三太子特色舞蹈、小小解說員及微電影發揚在地文化特色。教師透過跨領域課程設計，培養學生問題解決能力與團隊合作精神，從知鄉、親鄉、愛鄉，進而與國際接軌。

包括新營區長張睿民、市議員李退之等參加校本新書發表。校長朱英男說，期許孩子從自己的家鄉出發，走讀社區、多元探索，傳承愛校愛鄉的情懷，成為家鄉的代言人，也要學習太子爺孝順與正義的「哪吒精神」，努力向上，每位孩子如同三太子哪吒般，在未來扭轉乾坤。

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