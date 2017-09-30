屏東大同高中語文縣賽亮眼 3人將征戰全國

屏東縣立大同高中學生沈芝毓（左起）、邱佑瑄、涂軒慈。（記者羅欣貞攝）

2017-09-30 12:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立大同高中本月（9月）參加屏東縣語文競賽縣賽，有3項獲得第1名，分別是客語演說涂軒慈、客語朗讀邱佑瑄、閩語朗讀沈芝毓，取得屏縣代表權，11月底征戰全國賽。

獲獎3位同學在高中繁重的課業壓力中，還抱持著對本土語言的熱情，利用課餘及暑假辛勤練習，其中高三學生沈芝毓練習時的最佳顧問是她的阿嬤，去年參賽時優雅有氣質的阿嬤全程陪同，可惜她臨場表現失常，當時就立志要捲土重來，今年在充分練習及阿嬤鼓勵下，台風穩健奪得第一，她說「以能講自己的母語為榮」。

另外，客語演說、朗讀得獎的學生涂軒慈、邱佑瑄都是從國小、國中一路比賽到高中，過去比賽經驗讓她們台風更穩健，又因為平日和家人都是用客語溝通，發音準確道地，再透過老師指導儀態，且對文章內容情感充分掌握，一舉奪得最佳成績，她們異口同聲表示，希望能將客語繼續保存、發揚光大。

校方表示，原住民語朗讀表現也不錯，何雋獲高中排灣語朗讀第2名，吳拜‧理信獲國中阿美語朗讀第2名，古林‧李克方獲得國中排灣語朗讀第4名，大同高中位於屏東市區，校內原住民雖不少，但大多不會講母語，獲獎同學多是從國一開始學習，有此佳績，實屬不易。