中小企業創新研發 6廠商獲362萬元補助

2017-09-30 12:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府補助中小企業創新研發計畫（SBIR），今年斥資362萬元補助6家廠商投入創新研發，提升產業競爭力，每家45萬元到80萬元不等，預計投入1元可增加9.28元企業產值，5.15元投資，今天舉行簽約儀式，基隆市長林右昌表示，產官合作很重要，藉此展現市府對扶助中小企業的決心與信心。

市府產業發展處長林青海表示，去年補助3家廠商、276萬元，增加企業產值632萬元、促進投資1348萬4000元，平均投入1元能增加2.29元企業產值、4.89元投資，產出新產品或服務7項，如成立新門市、伴手禮產業結盟等；今年預計帶動在地中小企業產值增加3360萬元、促進投資1865萬元，產出新產品或服務6項，1元可增加9.28元產值，5.15元投資，總計畫執行效益可達7205萬餘元。

產業發展處表示，今年共有11家業者投件，6家廠商得標，分別是「福驥石材企業」、「馗佑國際貿易」、「國暨」、「大方合展」、「葵太佶」、「漁之軒食品」。

林右昌表示，市府補助SBIR的腳步比其他縣市慢了許多，補助金額也不大，但已經逐步展現成果，這樣的行動向基隆在地產業展現市府對扶助中小企業的決心與信心，對企業來講，補助金額也是其次，大家期待的是政府對企業的重視、關心、支持，他相信未來會有更多中小企業如雨後春筍般冒出。

「福驥石材企業」將導入VR虛擬實境技術，工廠觀光化，打造石材科技展示館；「馗佑國際貿易」結合觀光與鹽燈產業，設計3D列印體驗課程導入觀光工廠動線，讓遊客從玩中學；「國暨」國際百貨將打造電子商務平台，並透過異業結盟整合在地孝二路商圈。

「大方合展」將飛魚卵等產品包裝加入AR擴增實境，認識飛魚卵生態；「葵太佶」改良機能成衣及裁縫技術，結合防水袋包與風雨衣；「漁之軒食品」開發乾拌麵商品，推廣基隆海鮮食材。

另外，林右昌也提到，除了協助中小企業，市府也鼓勵基隆青年返鄉創業，去年以來已投入380萬元經費補助20名青年創業者，盼透過在地扎根，活絡產業競爭力，翻轉基隆。