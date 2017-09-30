台東模範老人、敬老楷模表揚 最高齡獲獎者97歲

2017-09-30 11:32

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府社會處今天上午舉辦長青嘉年華暨模範老人、敬老楷模表揚，卑南鄉初鹿村97歲模範老人翁狗皂是獲獎者中最高齡的長輩，他說一輩子務農，直到年近90才「退休」，改到廟裡當義工，如今四代同堂很滿足。

縣府社會處表示，每年都會辦理長青嘉年華活動，一改往年以運動會方式辦理，近年改為老人飆才藝，來自全縣37個老人會、照顧關懷據點齊聚，互飆才藝，同時表揚今年度全縣模範老人及敬老楷模，模範老人中有3位超過90歲以上的長者，來自蘭嶼鄉的69歲模範老人周花環更是慎重地穿上傳統服飾出席活動。

活動在「愛搖擺─當妞妞遇到阿哥哥」的舞蹈中揭開序幕，包括縣長黃健庭等人都跟著舞蹈老師一起大跳阿哥哥，共有來自各鄉鎮市社區老人會、照顧關懷據點、日托站所組成的37支隊伍2千多人報名參加，隊數及參與活動的銀髮族長者人數均創下歷年來之最。

今年台東縣模範老人包括翁狗皂、陳洪來春、林洪來喜、柳文在、吳竹志、賴木生、賴新鎮、黎世祥、劉邦義、李宛老、陳正雄、袁明貴、潘阿佑、 邱玉枝、鄭清謙、余新民、周花環。

敬老楷模有江丁基、沈黃花妹、王建交、蔡金良、葉秀妹、吳振貴、朱秀霞、曾金蘭、林憲身、林志堅、蔡惠敦、莊榮俊、田蔡美滿、林教廣、宋銘祥、王國、左恩萁。

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