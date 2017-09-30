華航明春直飛美國加州安大略 初期每週4班

2017-09-30 11:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空今日宣布，將於2018年春季，開闢台北－美國加州安大略（Ontario）直飛航線，以波音777-300ER執飛，每週飛航4班，增加旅客搭乘華航往返美國加州新選擇，不但可節省當地交通往返、通關及提領行李等待時間，更可快速前往海濱觀光勝地聖地牙哥（San Diego）。

華航董事長何煖軒與美國加州安大略機場總經理Alan Wapner，於加州當地時間29日晚間，進行開航簽約儀式。何煖軒表示，華航是亞洲第一家開闢美國加州安大略定期航班的航空公司，安大略也是繼1971年華航開航洛杉磯後，第二條自台灣直飛美國加州大洛杉磯地區的航線；未來將視市場需求，旺季期間增班至每日1班規模。

美國加州安大略機場位置，鄰近大洛杉磯東部地區如惠提爾（Whittier）、哈仙達崗（Hacienda Heights）、羅蘭崗（Rowland Heights）等華人集中區。安大略都會區（Ontario metropolitan area）又與河濱（Riverside）、聖貝納迪諾（San Bernadino）等3地共稱內陸帝國（Inland Empire），周邊除了有貨運集散倉儲區，對於當地居民也十分便利，空運市場潛力無限。

根據美國國家旅遊辦公室（The National Travel and Tourism Office, NTTO） 統計至2017年4月止，赴美旅遊的亞洲旅客約占總體人數32.8%；另根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）統計，未來5年亞太地區至美國運量年均成長達6.1%，高於全球平均4.6%，跨太平洋航線為極具發展力市場。華航目前飛航美國舊金山、洛杉磯、紐約及夏威夷、關島等航點，華航認為新航線潛力可期。