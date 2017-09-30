14招還找不到代理師 全教總批：省錢犧牲幼教品質

全教總今天開記者會抨擊縣市政府省錢犧牲幼教品質，開學月餘竟有公幼14招，還找不到代理老師。（記者林曉雲攝）

2017-09-30 10:58

〔記者林曉雲／台北報導〕「窮！先窮幼兒教育！」全教總今天開記者會抨擊縣市政府省錢犧牲幼教品質，開學迄今已月餘，各縣市公幼代理教師比例「高的嚇人」！全教總根據自行調查點名，嘉義縣代理教師占比高達50％、兩個公幼老師就有一個是代理教師；屏東占比達35％、彰化縣24％、台南市23％、基隆市20％、高雄市19％等等，新北市一間公幼14招代理老師還「找嘸人」，全教總主張公幼代理教師不應超過5％，以保護年幼孩子的穩定受教權。

全教總幼兒教育委員會主委張馨仁表示，現在不是老師換來換去的問題，而是找不到代理教師的問題，依全教總調查，嘉義縣從98年迄今，近10年不曾開過公幼教職缺，因長期不考新幼教師，而有控管學生數的規定，也使得公幼每年要大量招聘代理教師；而新北市一間位處偏遠的公幼，從開學前招代理教師，經暑假到開學後，該校已第14次招老師，還是招不到代理教師。

全教總理事長張旭政表示，教保員薪水約32K到36K，比代理教師39K低，正式老師40K起薪，但教保員是正式教職，如果是開正式職缺，再遠半夜都會有人要去，代理教師一年只有11個月收入、每年聘，正式教師一年則有14.5個月收入。

張旭政指出，愈小的孩子，情感上愈依賴成年人引導，穩定師資非常重要，幼兒園學生如要面對老師一直更換，對他的學習成長是不利的，但縣市政府為節省經費，讓幼兒承受師資不穩定狀態，國中小代理教師不能超過8％，但實際上是11％，已非常不合理，沒想到公幼代理教師平均占比超過20％，公幼沒有生源不足的問題，縣市政府不應該殘害下一代，教育部應扛責處理。

全教總幼兒教育委員會副主委楊麓潔表示，全教總發表單調查一週的結果，包括台南、屏東、基隆、台中、台東、新北、嘉義等縣市，都有公幼找不到代理教師，平均2到5次招考，甚至新北市有市區學校在開學前18招才招到代理教師，也有學校14招迄今仍找不到代理教師，一間教室是「新生、新老師」，嚴重傷害幼教品質。

國教署副署長許麗娟回應表示，據教保資訊網105學年統計，全國有900多名代理教師，占比約14％，其中490人依法請假，另一半是縣市政府控管員額。對於縣市政府控管過高造成代理教師比例高，教育部將會檢視各縣市占比，比照國小8％比例為原則，盼逐年引導縣市調降，以3年為目標。至於偏鄉招不到老師情況，初步了解大致都聘齊，未來會多朝向分區辦理教甄，避免錄取後不報到、解決缺額的問題，教育部也設有人才庫平台，到大學教保科系及師培大專校院加強宣導，協助學校有效媒合。而公幼及非營利今年也已增設300班。

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