中秋國慶連假趴趴走 出發前可至高公局預測查詢系統查路況

2017-09-30 10:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國慶連續假期將至，交通部高公局推出國慶日國道旅行時間預測查詢系統，民眾只要輸入出發日期、時間、出發地點、目的地及要走的國道，就可得知可能的行車所需時間。

高公局表示，國道旅行時間及易壅塞路段，經過多次連續假期實際驗證，預測結果精準度皆可達85%以上，依據學者的等級評估，屬優質高精確度預測；連續假期要出遊、返鄉民眾，出發前可多加運用。

國慶日國道旅行時間預測查詢系統，可供民眾查詢國1、國3及國5旅行時間預測資訊，且系統還會提供出發時間前1個小時，至後2個小時的預測旅行時間，並顯示該日最佳及不建議出發時段，讓民眾可輕易避開壅塞時段開車上路。

實際上網測試，10月7日連假首日若從基隆出發，行駛國道1號南下台中，若選上午7點出發，行車時間約要2小時43分鐘；而系統建議最佳出發時間為晚間6點30分，行車時間只要1小時52分鐘；不建議出發時間則為上午9點30分，行車時間需3小時6分鐘，較最佳出發時間增1小時14分鐘。

另外，高公局還提供國道重點壅塞時段路段預測、國道易壅塞時段路段預測、國道壅塞路段分區預測圖等資，透過表格及圖示讓民眾可預先了解，不同時段國道各路段交通狀況預測情形，妥善安排出發時間或選擇走替代道路，避開嚴重壅塞路段及時段。