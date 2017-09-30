動物園穿山甲寶寶滿月！搭媽媽便車、噴尿萌樣超害羞

台北市立動物園新生的穿山甲寶寶滿月了！（台北市立動物園提供）

2017-09-30 12:31

〔影音新聞／綜合報導〕台北市立動物園在穿山甲保育上的成果國際知名，如今新生的穿山甲寶寶也即將滿月囉！好奇心十足的牠，也到了想外出到大千世界探險的年紀，目前已經開始學習「搭便車」的技巧，會緊緊抱住媽媽的尾巴，到外面去兜風，動物園拍攝的影片中，甚至還出現噴尿的萌樣。

這隻穿山甲寶寶出生時的體重重達140公克，為園內新生穿山甲寶寶體重紀錄上數一數二的排名，頭好壯壯，也是繼阿嬤「穿貝」及媽媽「枇杷膏」之後，在動物園裡繁殖出生的第3代雌性穿山甲，牠的爸爸「阿穿」則是2013年時透過救傷收容的野生個體，

由於穿山甲是夜行性的動物，白天媽媽多和寶寶相擁窩在巢內睡覺。「枇杷膏」在生產前，通常習慣在下午3點左右外出覓食；生產過後，保育員透過監視器觀察，發現「枇杷膏」的用餐時段變成晚間6-8點之間，或許是為了先照顧好寶寶的需求後，自己才能安心地享用餐點。

在野外，穿山甲媽媽們如果需要離開巢穴時，會用枯葉覆蓋在幼仔身上，將牠們隱藏起來，「枇杷膏」也不例外，不過保育員就發現好幾次當媽媽前腳才一離開，寶寶就馬上從枯葉堆裡探出頭來，偷看媽媽出去做什麼事了，還曾經追著媽媽跑到巢箱外面探險，也幸好當媽媽的都有練過，順手一撈，就把寶寶抱回巢裡面安置，因為幼仔尚在發育階段，走路都還搖搖晃晃的，一不留神就有可能會受傷。

穿山甲寶寶雖然被限制不准單獨行動，卻也不是不能外出，牠們可以在媽媽移動時，緊緊抱住媽媽的尾巴，這樣就不怕跟不上媽媽的腳程了。

目前「枇杷膏」已經開始指導寶寶「搭便車」的技巧，剛開始會比較生疏，媽媽總是不厭其煩的，來來回回好幾趟才能順利帶寶寶出門，相信只要多加練習，小寶寶就能夠牢牢地攀在媽媽身上，跟著媽媽四處去探索了！

穿山甲寶寶一出生就有140公克重，是園內數一數二的紀錄。（台北市立動物園提供）