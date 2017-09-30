皮開肉綻與斷肢 19歲少女自製獵奇特效化妝

2017-09-30 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大近日一位19歲的少女，開始在社群網站Instagram上分享自己的化妝作品。她的化妝照片每張都讓人驚嚇，因為這位少女做的是恐怖特效化妝。

19歲的加拿大女孩伊莎貝拉‧卡麥克（Isobelle Carmichael）幾個月前得到肺炎，讓她必須暫時離開自己的工作在家養病。在養病過程中，卡麥克無聊時就把玩自己的眼影盒，用眼影在身上畫出瘀青特效。卡麥克說：「我得了肺炎以後就必須先暫停工作，在家養病大概兩週。期間我覺得無聊時就玩我的眼影盤，一開始我只是用眼影畫一點瘀傷，接著我開始試著用口紅畫傷口」。

然後卡麥克畫出了興趣，學會更多複雜的化妝技巧。卡麥克的技巧進階到能在臉上劃出灼燒傷口，或是表現斷肢的效果。對於自己特殊的化妝興趣，卡麥克說：「我的特效化妝風格大部分都走噁心獵奇風，我也不覺得這些化妝很可怕，因為當我男朋友被這些特效化妝嚇到說不出話時，我就知道我的化妝技術很成功。雖然普通的化妝我也可以畫得很好，但是特效化妝比較有趣」。

卡麥克也拍攝影片記錄自己的特效化妝製作與拆卸過程。如一步一步將自己的手指化妝成流血的蠟燭、被截肢的手指、截肢後接上其他異種生物肢體的手指。除了手部特效，也包括臉部的手術傷痕、將自己的嘴巴化妝成被灼燒後血肉模糊的樣子，或是臉上長出堅硬的硬塊。儘管在展示過後，卡麥克都會一一用道具拆解她的特效化妝，讓觀眾知道這些都是特效。

將自己的作品放上Instagram後，卡麥克的帳號得到超過4萬多人關注，讓她更確定他在特效化妝方面的熱誠，也期望將來可以進入特效化妝業工作。卡麥克說：「我還不知道影劇特效化妝業的實際工作狀況，但是我很確定我想投入特效化妝領域，如果我能進入這個行業就太好了」。

眾多網友見到卡麥克的嚇人作品，表示：「這個女孩會是惡作劇之王！」「超棒的化妝特效，她應該繼續做下去」、「希望多分享一點恐怖特效化妝的技巧」；也有網友認為這種獵奇作品「太噁心了，不應該在網路上散播這種照片」。