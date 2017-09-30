基隆中秋食品抽驗 77件均符規定

2017-09-30 09:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕中秋將屆，基隆市衛生局抽驗中秋糕餅餡料、烤肉食材等中秋應景食品是否有添加防腐劑、重金屬殘留、大腸桿菌有無超標等項目，總計採樣送驗77件，當中不乏李鵠餅店、連珍餅店等知名商家，經檢驗後，全數符合現行法規標準。

基隆市衛生局近來動員稽查人員，前往轄內李鵠餅店、連珍餅店、李製餅家、溫莎堡、世紀蛋糕等通路和店家，抽驗中秋糕餅餡料包括鹹蛋黃、帝王酥、棗泥餡、咖哩魯肉、綠豆沙餅等28件，甜不辣、魚丸、花枝丸、等烤肉食材10件，素肚、素火腿等5件素食產品，以及飲料、水產、蛋12件，生鮮肉類水產品22件。

檢驗項目包括防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸、丙酸及其鹽類、對羥苯甲酸甲酯、對羥苯甲酸乙酯、對羥苯甲酸異丙酯、對羥苯甲酸丙酯、對羥苯甲酸第二丁酯、對羥苯甲酸異丁酯、對羥苯甲酸丁酯、水楊酸、對羥苯甲酸）、 衛生標準（大腸桿菌、大腸桿菌群）、動物用藥或重金屬殘留、成分是否與其外包裝標示內容相符等項目，全數共77件經檢驗後，全部符合現行法規安全標準。

衛生局長吳澤誠提醒民眾，烤肉生鮮食材切勿長時間暴露在室溫下，食品拆開後如未吃完， 應放入冰箱冷藏，並於有效日期內食用完畢，並將購買的食品依製造商設定保存條件儲存，以維持食品衛生、安全與新鮮。