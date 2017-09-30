東北風減弱 高溫上看35度、日夜溫差大

今天北台灣氣溫將比昨天回升，預計西半部高溫約33至35度，東半部32至33度，至於各地低溫則在26至27度左右，日夜溫差稍大。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-30 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天受東北風影響，迎風面地區水氣偏多、清晨降雨明顯，白天後東北風將稍減弱，風向逐漸轉為偏東風，迎風面降雨有機會緩和，不過東半部仍有局部短暫雨，西半部則以多雲到晴的天氣為主，中南部、北部山區午後有局部短暫雷陣雨發生可能。

中央氣象局指出，隨東北風稍減弱，今天北台灣氣溫將比昨天回升，預計西半部高溫約33至35度，東半部32至33度，至於各地低溫則在26至27度左右，日夜溫差稍大。空氣品質部分，今天中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外氣象局提醒，今天台灣中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域地區易有較強陣風，民眾從事海邊活動、海上作業請注意安全。

氣象局表示，週日、下週一（2日）東北風會明顯減弱，風向轉偏東風到東南風，各地天氣較穩定，山區及中南部留意午後雷陣雨，溫度也會再回升。不過3日將有一波東北風南下，4日中秋節至6日為受東北風影響的天氣型態，北部、東部有局部短暫雨，中南部仍然影響不大，大台北地區及東台灣高溫略降一些，約30至33度，其他地區仍有33至35度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 27 ~ 34 29 ~ 33 26 ~ 33

今天白天後東北風將稍減弱，風向逐漸轉為偏東風，迎風面降雨有機會緩和，不過東半部仍有局部短暫雨，西半部則以多雲到晴的天氣為主。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）