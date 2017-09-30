09/30 各報重點新聞一覽

2017-09-30 06:23

自由時報

不去美國 台積電3奈米廠落腳南科

全球晶圓代工龍頭台積電三奈米製程新廠確定留在台灣投資設廠！台積電昨宣布，經審慎評估後，擬投資興建的三奈米製程新廠，將設於南科台南園區，預計二○二二年量產。台積電比預期提早宣布建廠地，預計投資五千億元，等於送給新閣揆賴清德一份上任大禮，也是台積電三十週年的慶生禮。

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國台辦操控台灣黑幫// 葉俊榮：絕不容忍境外滲透

據我方情治單位掌控，隱身在中國國台辦旗下的「外聯辦事處」，實際負責操控台灣黑幫，暗地裡提供經援，對台灣進行統戰及分化滋擾。內政部長葉俊榮（昨日受訪強調，對於任何境外對台灣民主的滲透，絕不容忍，將採取許多行動來打擊不法暴力集團，並詳查嚴辦。

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掏空太電 孫道存、胡洪九上銬發監

太平洋電線電纜公司前、後任董事長孫道存、仝清筠及前副總兼財務長胡洪九、仝的秘書黃靜琳、前副董事長繆竹怡等五人，均因太電掏空案被判刑定讞，其中孫、胡二人昨天上午如期前往台北地檢署執行科報到後，被上銬發監台北監獄，而孫道存還特別先理了一個大平頭，並戴上黑框眼鏡前來，與過去模樣相去甚遠。

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蘋果日報

最後一個讀LINE 員工竟被炒

公司LINE群組中最後一個讀取者，下場竟是解僱！新北市威安生活事業公司老闆林威成，去年2月晚上在公司群組疑似交派工作，曾姓副店長未即時讀取訊息，隔天凌晨竟收到林男私訊罵：「身為副店長，又是最後一個讀。我淦」，林男隨後在群組貼出公告將曾男降為店員，半個月後再將其解僱。曾男不滿提告，新北地院認為解僱不合法，判公司須給付曾男資遣費等共65萬元，並須發給曾男非自願離職證明書。

滅火 稱「台獨是個人立場」賴：兩岸政策服從蔡

行政院長賴清德26日在立法院備詢時坦承自己是「主張台獨的政治工作者」，遭批侵犯總統兩岸政策職權。賴昨再赴立院備詢，以「個人立場」取代台獨主張，強調兩岸政策服從總統蔡英文領導、維持兩岸現狀，還盼立委不要問他個人立場，但立委要賴「敢講要敢承擔」。學者則籲立委用功一點，可透過政策檢驗賴意識形態，不要只做政治攻防。

聯合報

露營區濫墾 山頭全禿

被譽為「露營聖地」的新竹縣尖石、五峰鄉屢傳山坡地大面積違法開發，甚至有露營業者將整個山頭削成梯田，轉為露營地牟利。檢方宣示嚴打，檢警前天又在五峰鄉查獲業者違法開挖山坡地作露營區，除查扣挖土機等機具，也依違反山坡地保育利用條例送辦。

曾仁和、胡智為 同日奪大聯盟首勝

單季同時有五名台灣好手在大聯盟拚戰，已是史上頭一遭，昨日三名台將同日出賽，其中投手胡智為、曾仁和在半小時內接連拿到生涯首勝，再寫下台灣棒球史上的第一次。

中國時報

台獨引信點燃 延燒美中台！頭條探索－賴揆縮手 小英拆彈

蔡英文總統宣示啟動憲改後，先是賴神在國會殿堂疾呼「我是務實的台獨主義者」，後有黨籍立委提出「兩國論」修憲案，黨內一搭一唱，台獨引信似已點燃，如不妥適拆彈，甭談維持現狀。

怒轟斷章取義 要求公布完整影帶！學生打人 藍委要部長看清楚

內政部長葉俊榮昨赴立法院備詢，國民黨立委費鴻泰痛批，內政部、法務部可恥，竟然斷章取義，未播出前面學生打人的畫面；葉俊榮動怒回嗆，全國民眾都看到統促黨成員毆打學生，若有其他證據一定秉公處理，「請給我們執法空間！」