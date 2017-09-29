童星楊小黎「樂當2年媽」 首訪兒子的家母愛噴發

2017-09-29 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區樂活育幼院主要接受市府社會局受到家暴、失依、未獲適當教養孩子的安置，目前共有21名院童，年齡最小3歲、最大17歲，童星出身的楊小黎默默行善、長期擔任育幼院助養人，今天義務為「擁抱希望．擁抱愛」園遊會公益代言，希望拉抬園遊券買氣，讓育幼院得以修繕和添購硬體設備。

疼惜育幼院安置童 樂當助養人

楊小黎說，去年初參加歲末尾牙公益活動時，因緣際會負責照顧樂活育幼院才3歲的小弟弟「喆喆」。「喆喆」有大大眼睛、很可愛，而且喜歡黏著她，詢問「喆喆」的狀況後，她就決定每月定期定額匯款助養，自己雖然還沒結婚，但是母親節、耶誕節都收到兒子的卡片，讓她既開心又感動！

楊小黎說，育幼院訂於10月14日在中壢中正公園舉辦的園遊會，預計販售的4000張園遊券，不過，景氣不佳，園遊券還有2000多張，她自己會利用粉絲專頁和直播，號召更多人認購園遊券，來幫助這群弱勢孩子。

公益園遊會籌經費 照顧孩子們

樂活育幼院院長吳美蘭也說，樂活育幼院現有家園，是租用閒置多年的幼兒園老舊建築物，籌辦園遊會希望能募集160萬元，一來作為家園修繕經費，包含木地板汰換、油漆剝落粉刷、電器用品如冷氣、冰櫃、電腦、燈泡、音響等維護，添購擴充發電機、AED、電腦主機和全院廣播音響機台等設備，以及醫療、教育學習、活動講座等費用，讓不同年齡層的孩子都能得到更好的照顧。