猛禽過境屏東 伯勞鳥落難、赤腹鷹達高峰

今年過境的赤腹鷹20萬大量，是歷年秋季赤腹鷹過境數第2位。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-29 22:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年9月至10月間，都是屏南地區赤腹鷹、伯勞鳥及灰面鵟鷹等猛禽過境季節，今年過境的赤腹鷹，創下93年以來的罕見20萬大量，更是歷年秋季赤腹鷹過境數第2多，不僅調查人員相當興奮，各地鳥友更齊聚墾丁社頂地區爭睹；同樣過境的伯勞鳥，則出現今年首起盜獵案件，遭保七總隊第八大隊查獲法辦。

9月過境屏南地區的赤腹鷹，截至29日已記錄到超過20萬8千餘隻南遷，是繼93年後再次突破20萬隻，更是墾管處記錄以來的第2高數量，漫天飛舞的鷹群成為墾丁秋季最美的風景。

墾管處指出，9月16日及21日分別記錄到7萬及5萬餘隻的單日高峰，每年平均數量約12萬餘隻，今年確實相當難得，10月也歡迎民眾到滿州欣賞國慶鳥「灰面鵟鷹」的起降英姿。

發生在新埤鄉的今年首起盜獵伯勞鳥案件，罕見非發生在恆春半島，73歲的詹姓男子面對偵訊，強調僅是懷念早年乾煸伯勞鳥的氣味，在田裡插設一些鳥仔踏捕食，並非為了販賣謀利。

保七總隊第八大隊指出，保育類伯勞鳥在早年物資缺乏年代，因為油脂豐厚酥香被居民視為「天上掉下來的禮物」，近年保育觀念深植後，捕鳥文化除違法也不被世俗接受，近年每逢伯勞鳥過境期，僅剩部分長者懷念當年而捕食的零星案件。